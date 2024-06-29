"أهدرنا للفرص أعاد الزمالك للقاء".. أول تعليق من أيمن الرمادي بعد الهزيمة من الفارس الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

علق أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على هزيمة فريقه أمام الزمالك برباعية، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أهدرنا العديد من الأهداف والفرص المحققة، التي كانت السبب في عودة الزمالك للمباراة في أكثر من مرة، ولدينا حالة من التراخي يجب تداركها في المباريات المقبلة".

وأضاف: " كنا أفضل بعض الشيء في مباراة اليوم، ولكن كان لدينا حالة من التراخي لابد من معالجتها في باقي مباريات الدوري".

وتابع: "المشكلة التي واجهتنا في المباراة كانت في تمركز اللاعبين، والارتداد الجيد طوال مجريات المباراة، والحالة الذهنية أيضاً".

واختتم الرمادي تصريحاته: "غياب جماهير الزمالك عن المباراة، لم يؤثر كثيراً علينا، لأن كرة القدم لا تخلو من الضغوطات، والجمهور يكون عامل إيجابي للفريقين".

وتلقى فريق سيراميكا كليوباترا الهزيمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينمها، ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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