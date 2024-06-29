شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو رجل مباراة الزمالك وسيراميكا فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وخطف الزمالك فوزاً مثيراً من أنياب نظيره سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز هدفى سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 و72.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثامن فى جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 11 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 23، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 34.