شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصدر بيانا رسميا ضد حكم لقاء الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيانا رسميا ضد الاخطاء التحكيمية المتكررة، عقب مواجهة فريق الاتحد أمام الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وجاء البيان كالتالى: "أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، احتجاجا رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم السبت، أمام نادى الداخلية، بقيادة الحكم محمد العتباني، والتى تعادل فيها الفريقان إيجابياً".

واستنكرت إدارة النادى فى الاحتجاج الرسمى، الأخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم، التى جمعت الفريقين على أرض ملعب استاد الإسكندرية الرياضى، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وأشارت إدارة النادى، إلى أن حكم المباراة لم يكن موفقاً على الإطلاق، واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق، أبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو، فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، اتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحته.

كان الهدف غير المحتسب والذى تم إلغاؤه كفيلا بتغيير سير أحداث المباراة بشكل كبير، وأثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وأوضحت إدارة النادى أن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته.

وطالب نادى الاتحاد السكندرى بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قِبَل رابطة الأندية، حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية غير العادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.



