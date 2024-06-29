شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: أحترم السبب وراء غياب جماهير الزمالك.. والحكم طارق مجدى كان جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوزيه جوميز المدير الفنى لنادى الزمالك، إن مباراة فريقه أمام سيراميكا اليوم بالدورى المصرى كانت صعبة جدًا وأبارك لسيراميكا والجهاز الفني لأنهم فريق قوي جدًا ومنظمين، مضيفًا: "الفوز جاء بسبب قتال لاعبي الزمالك فى الشق الهجومي.. إحساس جيد بعد الفوز لكن غير راضي عن بعض النقاط الفنية لدى لاعبينا".

وعن غياب جمهورالزمالك، قال جوميز: "بالطبع كمدرب أفضل تواجد الجماهير بالسعة الكاملة للاستاد، ولا أريد الدخول في تلك النقطة لأن بها مشاكل وأنا عندي مشاكل كتير، وأحترم سبب عدم حضورهم".

وأكد جوميز أنه يعلم أن الزمالك موقوف قيده ولا يمكنه التحدث عن تدعيمات، الأمر محزن في ظاهره لكنه بالنسبة لي فأنا سعيد لان في فترة الانتقالات اللاعبين تفقد تركيزهم ونحن نحتاج للتركيز في هذه الفترة نظرا لضغط المباريات.

وأكد جوميز إن حكم المباراة كان جيدا وأشار باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك ثم ألغاها حكم الفار، وكشف المدرب عن كواليس الحديث الذي دار مع الحكم بعد المباراة قائلا: "الحكم كان يقولي لي انه لا يعلم متي ينتهي الموسم الحالي ويبدا الموسم الجديد حتي يحصل علي محاضرات للاطلاع علي كل جديد في مجال التحكيم".

وعن المنافسة علي الدوري، أكد جوميز ان الزمالك لم يفقد المنافسة علي الدوري حسابيا وان كان الأمر صعبا علي ارض الواقع، وحصول بعض الناشئين علي فرصة فهو لأن هذا الناشئين يستحق تلك الفرصة، وعلي الجميع ان يبذل قصاري جهده حتي يحصل علي فرصة