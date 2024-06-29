شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز هدفى سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 و72.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثامن فى جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 11 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 34.