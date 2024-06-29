الشرط الجزائي يهدد انتقال محمد قدوس إلى الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير عالمية وجود تحرك قوي من نادي الاتحاد لضم جناح وست هام يونايتد الإنجليزي النجم الغاني الشاب محمد قدوس إلى صفوفه.

ودخل ناديي ليفربول ومانشستر سيتي في سباق التعاقد مع محمد قدوس، جناح فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، لضمه في الصيف الجاري.

ويعد محمد قدوس أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة صندوق الاستثمار السعودي خلال الفترة الصيفية للتعاقد، معه وتقديمه إلى فريق الاتحاد.

ووفقا لموقع ”CaughtOffside”، فإن هناك اهتماما إنجليزيا من جانب ليفربول ومانشستر سيتي بالتعاقد مع محمد قدوس، رغم صعوبة التفاوض بسبب العرض السعودي الضخم المنتظر.

وأشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي يبحث عن بديل مميز تحسبا لرحيل كيفين دي بروين، أو برناندو سيلفا عن الفريق، وهو الأمر نفسه لدى ليفربول، والذي بدأ يفكر في بدائل للثنائي: محمد صلاح، ولويس دياز.

ورغم الاهتمام الكبير بالتعاقد مع قدوس، إلا أن وست هام لم يتلق حتى الآن أي محادثات رسمية سواء من الأندية الإنجليزية، أو من صندوق الاستثمار السعودي.

وأكد الموقع أن قدوس لا يفكر حاليا في مغادرة وست هام في الفترة الصيفية، لرغبته في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل إذ لم تحدث أي تغييرات جديدة.

ووفقا للإعلامي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، يملك النجم الغاني البالغ من العمر 23 سنة، «شرطا جزائيا» في عقده مع وست هام يونايتد، يقدر بـ85 مليون جنيه إسترليني.

أبرز أرقام محمد قدوس