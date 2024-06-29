شكرا لقرائتكم خبر الشرط الجزائي يهدد انتقال محمد قدوس إلى الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخل ناديي ليفربول ومانشستر سيتي في سباق التعاقد مع محمد قدوس، جناح فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، لضمه في الصيف الجاري.
ويعد محمد قدوس أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة صندوق الاستثمار السعودي خلال الفترة الصيفية للتعاقد، معه وتقديمه إلى فريق الاتحاد.
ووفقا لموقع ”CaughtOffside”، فإن هناك اهتماما إنجليزيا من جانب ليفربول ومانشستر سيتي بالتعاقد مع محمد قدوس، رغم صعوبة التفاوض بسبب العرض السعودي الضخم المنتظر.
وأشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي يبحث عن بديل مميز تحسبا لرحيل كيفين دي بروين، أو برناندو سيلفا عن الفريق، وهو الأمر نفسه لدى ليفربول، والذي بدأ يفكر في بدائل للثنائي: محمد صلاح، ولويس دياز.
ورغم الاهتمام الكبير بالتعاقد مع قدوس، إلا أن وست هام لم يتلق حتى الآن أي محادثات رسمية سواء من الأندية الإنجليزية، أو من صندوق الاستثمار السعودي.
وأكد الموقع أن قدوس لا يفكر حاليا في مغادرة وست هام في الفترة الصيفية، لرغبته في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل إذ لم تحدث أي تغييرات جديدة.
ووفقا للإعلامي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، يملك النجم الغاني البالغ من العمر 23 سنة، «شرطا جزائيا» في عقده مع وست هام يونايتد، يقدر بـ85 مليون جنيه إسترليني.
أبرز أرقام محمد قدوس
- بزغ نجمه مع نادي أياكس أمستردام خلال موسم 2022-23.
- خطف اللاعب الدولي الغاني الأضواء في كأس العالم 2022.
- أحرز 11 هدفا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال 32 مباراة دولية مع منتخب غانا.
- أمضى محمد قدوس 3 مواسم متتالية مع أياكس.
- توج بلقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا مرة واحدة.
- برفقة نادي وست هام، خاض 48 مباراة عبر كل المسابقات.
- استطاع مع وست هام هز الشباك 18 مرة، فيما صنع 7 أهداف لزملائه.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرط الجزائي يهدد انتقال محمد قدوس إلى الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.