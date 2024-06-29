شكرا لقرائتكم خبر برنامج جديد لموسم سباقات الخيل بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشتمل موسم سباقات المصيف هذا العام على 39 أمسية سباق تنتهي السبت الموافق 28 سبتمبر، حيث انخفض عدد الأسابيع من 18 أسبوعا إلى 13 أسبوعا.
ويتصدر كأسا الملك فيصل (المصنف دوليا بدرجة ليستد)، والأمير عبدالله الفيصل (المصنف دوليا بدرجة ليستد)، المشهد كأبرز سباقات المصيف، وكلاهما مخصص للخيل العربية الأصيلة، في أمسية الجمعة 20 سبتمبر، بجائزة مالية قدرها مليون ريال لكل كأس منهما، فيما يقام ديربي الطائف في أمسية السبت 24 أغسطس، بجائزة مالية قدرها 400 ألف ريال.
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