يورو 2024 : أرقام واحصائيات منتخب سويسرا بعد التأهل لربع النهائي على حساب إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب سويسرا ان يمون اول المنتخبات الأوربية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ بعد الفوز على منتخب ايطاليا بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب برلين الاوليمبي في أولى مباريات الدور ثمن النهائي .

استحق منتخب سويسرا فوزه الذي جاء على حساب حامل اللقب منتخب ايطاليا حيث سيطر منتخب سويسرا على المباراة طولا وعرضا فيما ظهر منتخب ايطاليا مستسلما تماما طوال المباراة ليعود مبكرا إلى روما يجر اذيال الخيبة .

ارقام

لأول مرة يتأهل منتخب سويسرا للدور ربع النهائي في بطولتين متتاليتين لليورو حيث سبق وخرج من الدور ربع النهائي في النسخة السابقة على يد منتخب أسبانيا .

خسر منتخب ايطاليا اول مباراة اقصائية في بطولة اليورو لأول مرة منذ المباراة النهائية امام منتخب اسبانيا عام ٢٠١٢ حيث لعب منتخب ايطاليا ستة مباريات قبل مباراة سويسرا فاز في ثلاثة مباريات و تعادل في ثلاثة مباريات .

لأول مرة ايضا في تاريخ اليورو خسر منتخب ايطاليا مباراتين في نفس النسخة من اليورو .

هدف روبن فارجاس الثاني لمنتخب سويسرا الذي جاء في الدقيقة ٤٥ و ٢٧ ثانية هو ثاني اسرع هدف في تاريخ اليورو يسجل في الشوط الثاني بعد هدف لاعب رومانيا مارسيل كوراس الذي سجله في الدقيقة ٤٥ و ٢١ ثانية في مرمى منتخب ألمانيا في يورو ١٩٨٤ بفرنسا .

بعد خروج منتخب ايطاليا من الدور ثمن النهائي فهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يخرج فيها حامل اللقب من الدور ثمن النهائي خيث خرج منتخب البرتغال عام ٢٠٢٠ امام بلجيكا فيما خرج منتخب أسبانيا امام منتخب ايطاليا عام ٢٠١٦ .

اصبح لاعب سويسرا روبن فارجاس هو اول لاعب في تاريخ منتخب سويسرا يسجل هدف ويصنع الاخر في مباراة أقصائية واحدة في بطولة كبرى ( كأس العالم أو اليورو ) .

نجم سويسرا وقائدها جرانيت تشاكا نجح في تمرير ٢٥ تمريرة بينية في مباراة ايطاليا وهو ما يزيد عن ضعف تمريرات اي لاعب في المباراة وهو ثاني أعلى لاعب يسجل عدد من التمريرات البينية بعد نجم ألمانيا توني كروس في يورو ٢٠٢٤ .