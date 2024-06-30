محمد مصيلحي عقب أحداث مباراة الاتحاد السكندري والداخلية"عايز حقي"

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الأحداث التحكيمية في مباراة زعيم الثغر والداخلية التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وحسمها التعادل الإيجابي.

وتحدث رئيس نادي الاتحاد السكندري عبر برنامج ملعب أون تايم قائلاً :" عايز حقي"، ونوه إلى أزمات التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة مطالبا المنظومة الرياضية بسرعة ايجاد الحلول لتلك الأزمات.

خرج الاتحاد السكندرى ببيان ضد التحكيم فى أعقاب ما حدث فى مباراة زعيم الثغر والداخلية والتى انتهت منذ قليل

اصدر نادى الاتحاد السكندرى بيان رسمى منذ قليل اعتراضاً على التحكيم المصرى اللذيذ بتاعنا.

هذا التحكيم الذى هو نتاج طبيعى لمنظومة اتحاد كرة القدم الموقر بتاعنا، تشتكى منه جميع الاندية المصرية تقريباً ما عدا نادى واحد.

وأصدر الاتحاد السكندرى بيان ضد التحكيم فى أعقاب ما حدث فى مباراة زعيم الثغر والداخلية والتى انتهت منذ قليل.

وجاء بيان الاتحاد السكندرى ضد التحكيم المصرى اللذيذ بتاعنا على النحو الاتى :

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجا رسميا للاتحاد المصرى لكرة القدم و رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الاخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة اليوم

و أشارت إدارة النادى ان حكم المباراة لم يكن موفقا على الاطلاق وأتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق و أبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو في الدقيقة العاشرة،من زمن الشوط الأول أتفق جميع من شاهد و تابع المباراة على صحته ، كان هذا الهدف الغير محتسب و الذي تم إلغاءه كفيل بتغيير سير وأحداث المباراة بشكل كبير ، و أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وأوضحت إدارة النادى أن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلبا على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته، وطالب نادى الاتحاد السكندرى بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم .