روديجر الأفضل في مباراة ألمانيا والدنمارك باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - فاز أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا على جائزة الأفضل في مباراة الدنمارك التي جمعت بينهما أمس السبت في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

وشارك أنطونيو روديجر في المباراة كاملا، منذ بدايتها وقدم مستويات مميزة، حيث كان أفضل لاعبي منتخب ألمانيا في اللقاء أمام الدنمارك.

روديجر

وصعد منتخب ألمانيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 التي أقيمت على أرضه بعد الانتصار على الدنمارك بهدفين نظيفين.

حقق المنتخب الألماني الانتصار على الدنمارك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سيجنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وينتظر منتخب ألمانيا الفائز في مباراة إسبانيا وجورجيا التي تقام اليوم الأحد، لمواجهته في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

يواجه منتخب الماكينات، المنتخب الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا، يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة في مدينة شتوتجارت.