محمد سلامة عضو مجلس الاتحاد السكندري: التحكيم المصري يعاني من كوارث

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، على الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة زعيم الثغر أمام الداخلية في بطولة الدوري.

وتعادل الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، في الدوري الممتاز.

وقال محمد سلامة في مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" :"

التحكيم المصري يعاني من كوارث".

وأضاف:" القرارات التحكيمية أثرت سلبيا عن نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والداخلية، والفريق السكندري خسر نقطتين".

وأكمل: "تقنية الفيديو لم تساعد على تطوير التحكيم، ولابد من التدخل السريع لحل أزمات التحكيم".