أحمد سليمان: لا نخاف الأهلي.. وجددنا لصبحي وهذا الثنائي في الطريق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي جدد عقد الحارس محمد صبحي، مضيفا أن ثنائي الأبيض محمد عواد ويوسف أوباما أقترابا من تجديد عقودهما مع القلعة البيضاء أيضا.

قال أحمد سليمان في تصريحات لكورة مع فايق عبر أم بي سي مصر: جددنا لمحمد صبحي عقده معنا بشكل رسمي وفي الطريق عواد وأوباما سيتم تجديد عقودهما والمكتسبات من لقاء الأهلي موجودة وستأتي ثمارها في القادم.

وتابع: "لا نخاف من مواجهة الأهلي، ولذلك قلت في أحد البرامج نحن نريد إعادة مباراة القمة".

وواصل تصريحاته: الزمالك كان متفوقا على الأحمر في نهائي الكأس رغم الخسارة أمامه، وأيضا مباراة الدور الأول في الدوري الممتاز، لا نخاف من مواجهة الأحمر ، لذلك قلت في أحد البرامج نحن نريد إعادة مباراة القمة، مثل مباراة سموحة وبيراميدز.