عبد العال: أطالب بإعادة لقاء القمة حال إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - طالَبَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بإعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي اعتذر مجلس الأبيض برئاسة حسين لبيب عن عدم خوضها، اعتراضًا على ترتيب مباريات الدوري.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN" :

أطالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتصعيد أزمة مباراة القمة وامطالبة بإعادتها حال قرار رابطة الأندية المحترفة بإعادة مباراة سموحة وبيراميدز التي تم إلغاؤها مساء أمس الجمعة عقب اندلاع حريق في ستاد الإسكندرية.

وأضاف: لابد أن تعاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، خاصًة أن الأخير لم ينسحب من المباراة ولم يذهب إلى ملعب المباراة من الأساس.