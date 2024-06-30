"نعاني من البطئ".. سباليتي يتحدث عن أسباب الهزيمة من سويسرا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث المدير الفني لمنتخب إيطاليا لوتشيانو إسباليتي، عن أسباب الهزيمة من منتخب سويسرا، وتوديع بطولة أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا.

وتلقى المنتخب الإيطالي الهزيمة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة "يورو 2024"، ليودع البطولة.

وقال سباليتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" عقب نهاية المباراة: "هدف سويسرا المبكر في الشوط الثاني أفقد اللاعبين الثقة في العودة مرة أخرى إلى المباراة".

وأضاف: "إيقاع سويسرا في التحركات والثنائيات بين اللاعبين كان أفضل منا، وكنا نعاني من البطئ الشديد مقارنة بهم، وهذا ما صنع الفارق في المباراة".

واختتم سباليتي تصريحاته: "وإذا منحت اللاعبين الوقت من أجل التعافي، سيكونون أكثر حدة في الفترة المقبلة، ولكن هذا لم يظهر في مباراة اليوم".

أقرأ أيضاً

تقارير: كفاراتسخيليا يرفض عرض التجديد مع نابولي

"اكتساح إيطالي".. تاريخ مواجهات إيطاليا وسويسرا قبل لقائهما اليوم بأمم أوروبا