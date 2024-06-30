الكشف عن موقف حجازي من الانضمام إلى الشباب السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، موقف فريق الشباب السعودي من التعاقد مع النجم المصري أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اقتراب رحيله عن فريق اتحاد جدة السعودي.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أنه لا توجد أي مفاوضات من جانب إدارة فريق اتحاد جدة للتعاقد مع نجم المنتخب المصري، وليس هناك أي نية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أكدت خلال الفترة الماضية، أن إدارة اتحاد جدة السعودي وضعت حجازي ضمن قائمة تضم ثلاثة أسماء أجانب أخرين، وهم "عبد الرزاق حمدالله، فيلبي جوتا ولويس فيليبي"، للاستغناء عنهم بنهاية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض حجازي خلال الموسم المنقضي 21 مباراة رفقة فريق اتحاد جدة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

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