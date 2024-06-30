برق ورعد.. إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب سوء الأحوال الجوية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تسببت الظروف الجوية السيئة (العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة) في دورتموند، في إيقاف مباراة دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا والدنمارك.

ووفقا لموقع اليورو الرسمي، فإنه من المقرر أن يستأنف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المباراة في الوقت المناسب.

ويشهد ملعب المباراة الآن تسريب في المياة وظروف جوية سيئة (برق ورعد وعواصف وأمطار غزيرة).

الجدير بالذكر أن جميع اللاعبون عادوا إلى غرف تغيير الملابس الخاصة بهم.

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