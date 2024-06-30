شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد الحارس محمد صبحى لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

جدد محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عقده مع القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات، بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع النادى، وذلك في إطار سياسة النادى للحفاظ على اللاعبين.

وتنوى إدارة نادى الزمالك فتح ملف تجديد يوسف أوباما ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو في الفترة المقبلة، خاصة أنهم من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها في صفوف القلعة البيضاء.

وفى سياق مختلف حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز هدفى سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 و72.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثامن فى جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 11 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 23.