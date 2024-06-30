شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: هناك استهتار بمقدرات كرة القدم وبيريرا بيخلق مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان الحكم الدولي السابق أن ما يحدث خيال علمي من هذه الأخطاء، وأن حكم الفيديو كان يجب أن يراجع لقطة مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بشكل جيد.

وقال سمير عثمان، في تصريحات خاصة عبر برنامج الكابتن على قناة dmc، وإنه لأول مرة يقول هذه الجملة أننا وصلنا إلى مرحلة الاستهتار بمقدرات كرة القدم وحكم الفيديو كان يجب أن يتأني بشكل جيد.

وأضاف أن هدف بيراميدز أمام سموحة غير صحيح والمفروض أن تكون الكرة فاول، لأن لاعب بيراميدز تعمّد دفع لاعب سموحة، وحكم الفار ظل يبحث عن التسلل ونسي أن هناك فاول.

واختتم تصريحاته بأن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام بيخلق مشاكل، وأنه وضع اللائحة الداخلية، وأن محمد الصباحي ومحمد الحنفي رسبوا في الاختبارات، وبناء على كلامه يجب ألا يلعبوا، ولكنه تراجع في هذا القرار، وعلى بيريرا أن يخرج ويوضح مبررات إشراكه لأنه في هذه الحالة هو خالف اللائحة وبالتالي من حق المقاولون الاعتراض.