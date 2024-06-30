شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة جوزيه جوميز، من اللاعبين غلق صفحة مواجهة سيراميكا، والتركيز على مواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة 29 من عمر المسابقة، وشدد جوميز على ضرورة التركيز في كل مباراة بشكل منفرد ومواصلة حصد النقاط.

في سياق آخر، ينتظر الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، عودة البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق خلال الأسبوع الجارى، بعدما تم إنهاء تأشيرة عودته للقاهرة للانتظام مع الفريق الأبيض الفترة المقبلة، واستكمال الموسم مع الزمالك.

وأبلغ سامسون مسئولى نادى الزمالك بوجود بعض المشاكل فى التأشيرة الخاصة به الأمر الذى تسبب فى تأخر وصوله إلى القاهرة، مؤكداً لهم بتواجده فى صفوف القلعة البيضاء فى أسرع وقت بمجرد إنهاء تفاصيل السفر الخاصة به.

وكان سامسون قرر عدم العودة إلى القاهرة بعدما سافر إلى بلاده للانضمام لصفوف منتخب بلاده، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية منذ ما يقرب 6 أشهر، ونجح الزمالك في تحويل 250 ألف دولار إلى سامسون من قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل إنهاء الأزمة.