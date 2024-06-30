شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يقود منتخب مصر للفوز على أوغندا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 07:30 ص

فاز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، فى إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى مثل هذا اليوم 30 يونيو 2019.

وسجل هدفي المنتخب الوطنى محمد صلاح فى الدقيقة الـ36، وأحمد المحمدي فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وحصل المحمدي على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، والتى تقدمها اللجنة المنظمة للبطولة.

وودع منتخب مصر البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد رغم حصده العلامة الكاملة فى دور المجموعات، وتوج منتخب الجزائر باللقب فى النهاية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.