يورو 2024.. الأحلام تراود جورجيا أمام الماتادور الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يمتلك منتخب جورجيا، فرصة ذهبية مثالية بمنافسة كبار القارة العجوز، بل وستمكنه من الوصول إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية، للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه سيواجه تحديًا صعبا أمام أحد المرشحين للقب، وهو المنتخب الإسباني.



وفي الحقيقة، يعد منتخب جورجيا، من خريجي أكاديمية دينامو تبليسي، التي حضر رونالدو حفل افتتاحها عام 2013، برفقة النجم الأوكراني المعتزل أندريه شيفشينكو.

وتعد أكاديمية دينامو لكرة القدم، واحدة من أفضل الأكاديميات في المنطقة، وتضم عدد من المواهب الشابة، توفر لهم الفرصة لتحقيق أحلامهم في كرة القدم، وهو ما حدث بالفعل، وخرج لنا المنتخب الجورجي لهذا الشكل.

و 13 لاعبا على الأقل من منتخب جورجيا، المشارك في اليورو حاليا، تخرجوا من أكاديمية دينامو تبليسي، منهم الحارس جيورجي مامارداشفيلي، ونجم نادي نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي لعب لفريق الأكاديمية عام 2017.

وقاد نجم منتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا، البالغ 23 عاما، منتخب بلاده لصنع التاريخ عندما فازت جورجيا على البرتغال 2-0 وتأهلت لمواجهة الأحمر الإسباني.

