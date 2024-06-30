يورو 2024.. صدام ناري بين إنجلترا وسلوفاكيا في ثمن النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل مباريات مرحلة دور ثمن النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، والتي تستضيفها ألمانيا حتى منتصف شهر يوليو المقبل، حيث ستختتم يورو 2024، بإطلاق صافرة المباراة النهائية مساء يوم 14 يوليو 2024.



وستنطلق مساء اليوم الأحد، مواجهتين ناريتين، في مرحلة لا تقبل سوى الفوز، على ان تحسم ركلات الترجيح الموقعة، في حال إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.

وتنطلق المباريات في السابعة مساءً، بمباراة من العيار الثقيل، حين يصطدم منتخب سلوفاكيا بنظيره الإنجليزي، تلك المنتخب الأغلى تسويقياً في البطولة الجارية.



الإنجليز وسلوفاكيا في صدام إقصائي



في السابعة مساءً، يخوض منتخب إنجلترا مواجهة قوية وصعبة أمام سلوفاكيا، على أرضية ملعب فيلتينس آرينا، بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، وسط حضور جماهير متوقع يتخطى حاجز الـ 60 ألف مشجع.

ويسعى منتخب إنجلترا لمصالحة جماهيره بعد ظهوره المتواضع وغير المقنع في دور المجموعات، رغم إنه المنتخب الأعلى قيمة سوقية.

ورغم أداء الأسود الثلاثة الباهت، تأهل على رأس المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على صربيا (1-0)، والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا بدون أهداف.

في المقابل، تأهل منتخب سلوفاكيا ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعات البطولة الستة، حيث حصد 4 نقاط في المجموعة الخامسة، بفضل فوز على بلجيكا وخسارة من أوكرانيا، قبل أن يتعادل مع رومانيا إيجابياً.

