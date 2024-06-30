"كولر تفاجئ بما فعله".. مدحت شلبي يكشف غضب الأهلي من كهربا وقرار صادم ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي مدحت شلبي، تفاصيل حالة الغضب داخل النادي الأهلي من لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، بعد رفضه خوض مران المستبعدين من مباراة فاركو الماضية.

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة أول أمس الجمعة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "هناك حالة غضب في الأهلي من كهربا بسبب رفضه خوض مران المستبعدين بعد نهاية مباراة فاركو الماضية، وأبلغ زملاءه أنه مصاب بشد عضلي ولم يستكمل تمرين المستبعدين".

أضاف: "كهربا شعر بالغضب من مشاركة موديست رغم أن المهاجم الفرنسي سيرحل بعد أيام قليلة جدا عن الفريق، وكهربا بالفعل بيدرس الرحيل عن الأهلي بعد أن أكد المدرب من قبل أن ترتيب اللاعب رقم 3 في اختيار المهاجمين

أكمل: "كولر تفاجئ في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن كهربا لم يخوض المران كاملا وغضب من الأمر، وطلب التحقيق في الواقعة لأنها لم تكن المرة الأولى لكهربا الذي يغادر تدريبات المستبعدين اعتراضًا على عدم المشاركة أساسيًا".