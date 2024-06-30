ياسر حفني أفضل مدرب في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - حصل ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد المصري للخماسي الحديث على جائزة أفضل مدرب في منافسات نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم، والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وساهم مع الجهاز الفني للمنتخب المصري في تتويج مصر ب 4 ميداليات في منافسات فردي الناشئين ببطولة العالم وهم: ذهبية معتز وائل برصيد 1544 نقطة ورقم عالمي جديد، وفضية مصطفى أبو عامر برصيد 1530 نقطة، وذهبية فرق الرجال بمجموع نقاط بلغ 4572 للثلاثي معتز وائل ومصطفى أبو عامر ومازن شعبان، بالإضافة الى برونزية فردي الناشئات، التي احرزتها فريدة خليل برصيد 1370 نقطة.

وكان الثنائي فريدة خليل وزينة عامر قد تمكن من التتويج بذهبية تتابع السيدات برصيد 1241 نقطة، في أول أيام البطولة.

وتختتم منافسات البطولة اليوم الأحد بمنافسات الزوجي المختلط، ويمثل مصر الثنائي مازن شعبان وفريدة خليل.

يذكر أن ياسر حفني يرأس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.