يورو 2024.. تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفاكيا في أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة مع مواجهة نارية تجمع بين منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، ونظيره منتخب سلوفاكيا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفاكيا

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كيرات تريبير- مارك جيهي - جون ستونز - والكر.

في خط الوسط: ديكلان رايس - كونور جالاجير- بيلينجهام.

في خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

وضربت سلوفاكيا موعدًا في ثمن النهائي أمام إنجلترا اليوم الأحد، وكانت تجربتها الوحيدة في ذلك الدور هي الخسارة أمام ألمانيا بثلاثية نظيفة في يورو 2016.

ونجحت سلوفاكيا في التأهل لثمن نهائي اليورو للمرة الثانية في تاريخها، بعد التعادل بنتيجة (1-1) أمام رومانيا الأربعاء، لتتأهل بين أفضل ثوالث.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل مباشرة على شاشة بي ان سبورت ماكس 1.