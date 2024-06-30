عضو الزمالك يعلن تجديد عقد حارس الفريق رسميا.. ويكشف مصير زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، علاوة على استمرار أحمد سيد زيزو، وعدم رحيله بنهاية الموسم الحالي.

قال أحمد سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أم بي سي مصر 2": "قرار الزمالك بعدم لعب لقاء القمة أمام الأهلي، كان في صالح الكرة المصرية، أعلم أن جماهير النادي غاضبة وحزينة لكن هناك بعض القرارات لابد من اتخاذها".

أضاف: "محمد صبحي حارس مرمى الفريق، جدد تعاقده مع الزمالك رسميا، وكمان هنجدد ليوسف أوباما ومحمد عواد بعد تجديد عقد صبحي".

أوضح: "أحمد سيد زيزو مستمر مع الزمالك لموسم ونصف آخر، ولا يوجد أي نية للموافقة على رحيله خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق".

وأتم تصريحاته: "هنشوف هنحل مشكلة القيد إزاي، ونعمل جاهدا في الوقت الحالي على إيجاد حلول".

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