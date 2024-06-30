ماذا قدّم ياسر حمد قبل رحيله عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدافع الفلسطيني الدولي ياسر حمد رحيله عن صفوف الزمالك بصورة رسمية قبل نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

الزمالك كان قد ضم اللاعب صاحب الـ 26 عامًا في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ولكن اللاعب لم يشارك كثيراً مع الزمالك؛ حيث شارك بـ 3 مباريات فقط بواقع 27 دقيقة أمام أبوسليم الليبي بالكونفدرالية ولمدة 90 دقيقة أمام سموحة في الدوري ولمدة دقيقتين أمام الاتحاد بالدوري.

وحصد اللاعب الدولي مع الزمالك خلال هذه الفترة على بطولة الكونفدرالية.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الزمالك بعد انتهاء رحلته بالدوري الهندي عبر بوابة نادي نورث إيست يونايتد.

ولا تعد تجربة الزمالك هي الأولى لياسر حمد فسبق وارتدى قميص المصري البورسعيدي في موسم 2021/2022 بعد انتهاء عقده مع فريق البسيتين البحريني ولكنه رحلّ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وانضم بعد ذلك للريان القطري ثم القادسية الكويتي قبل الانتقال للدوري الهندي.

اقرأ أيضًا:

"كولر تفاجئ بما فعله".. مدحت شلبي يكشف غضب الأهلي من كهربا وقرار صادم ضده

بعد قرار كاف.. تحرك جديد للزمالك لإنقاذ المشاركة الأفريقية