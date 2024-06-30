الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية غدا استعدادا لفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته غدا الإثنين على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك، الفوز أمس الأحد على نظيره سيراميكا كليوباترا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأبيض مع فاركو بعد غدا الثلاثاء، على استاد برج العرب، في مدينة الإسكندرية، في الجولة الـ29 لبطولة الدوري المصري.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من المران اليوم الأحد، على أن يخوض المران غدا على ملعب النادي، وبعدها يتوجه الفريق مباشرة إلى مدينة الإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعد خوض 22 مباراة، حقق الفوز في 11 وتعادل في 4 وخسر في 7 مباريات.

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