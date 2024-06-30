"خدنا 3 من 4".. متحدث الزمالك يكشف أسباب خوض مباراة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أسباب عودة الفريق لخوض المباريات، مرة أخرى في بطولة الدوري المصري، وتحقيق الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خوض مواجهة الأهلي الماضية، في بطولة الدوري المصري، اعتراضا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.

"في حاجه اسمها علم التفاوض والزمالك عمل بيان بطلبات بانت للناس أنها تقيلة أوي علشان الكل يركز وينتبه ليها وده كان مقصود".

"تعالى ناخد طلبات البيان بند بند، الأول وهو كان التحقيق مع الحكام وإيقافهم والكلام ده اتبلغنا بيه خلاص من يومين كمان خدنا ضمان أن بيريرا مش مكمل الموسم الجاي"

"البند الثاني واللي عمل ضجة بخصوص أنه تيجي لجنة من برا تعمل الجدول ده كان مقصود عشان نوصل رساله أننا مش واثقين في اللي عمل الجدول.. طيب خدنا ايه أنه الموسم الجاي الانديه كلها هتشارك في وضع الجدول".

"فيما يخص إعلان جدول الدوري واللي كان مركون في الرف، تم إعلانه بعد مباراة القمة بالكامل وده مطلب كمان اتحقق".

"البند الأخير واللي عليه اللغط كله هو عدم استكمال مباريات الدور الثاني قبل الأول والناس كلها مسكت فيه وكأن ده كان أزمة للزمالك، الأمر ده مكنش المقصد احنا خدنا 3 طلبات من 4 وعلشان كده لعبنا مباراة سيراميكا كليوباترا".

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