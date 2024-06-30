شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تلقينا تأكيدا بمد مهلة رخصة المشاركة الأفريقية وننتظر خطابا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن تلقى القلعة البيضاء تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بـ"مد" مهلة الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية، لتكون 5 يوليو المقبل بدلاً من اليوم الأحد 30 يونيو.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المجلس تلقى اتصالات شفهية تؤكد تأجيل موعد الحصول على الرخصة، وفى انتظار وصول خطاب رسمي من الكاف بتأكيد الموعد الجديد لمد مهلة الحصول على الرخصة.

وأضاف المصدر أن نهاية يونيو اليوم هو الموعد الأخير لتوفيق أوضاع الأندية، وبالنسبة للزمالك فعدم الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب المديونيات التى أدت لإيقاف القيد، فى ظل اشتراط الاتحاد الأفريقي أن تكون الفرق خالية من أي نزاعات مالية للمشاركة فى البطولات الأفريقية.

ويعانى الزمالك من إيقاف القيد لأكثر من سبب منها خالد بوطيب، وروى أجواش، ومساعدى فيريرا، بالإضافة إلى انتظار قضية باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق.





