شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر موقف إمام عاشور ومحمد عبد المنعم من الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال الساعات المقبلة، ملف مشاركة ثنائي الفريق محمد عبد المنعم وإمام عاشور فى أولمبياد باريس.

وطلب البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ضم ثنائي الأهلي عبد المنعم وعاشور فى الأولمبياد، بعد رفض ليفربول الإنجليزي وطرابزون التركي الاستغناء عن الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه للتواجد فى هذا المحفل العالمي.

ويحق للمنتخب الأولمبي ضم ثلاثة لاعبين فوق 23 عاماً للمشاركة في الدورة الأولمبية التي تنطلق في باريس الشهر المقبل.

ويُعد محمد عبد المنعم وإمام عاشور أبرز اللاعبين المُرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد، ومعهما أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز، حيث ينوي ميكالي اختيار ثلاثة لاعبين من هذا الرباعي.

ويبحث مسئولو الأهلي مع كولر موقفه من السماح للثنائي عبد المنعم وإمام عاشور أو أحدهما بالتواجد فى أولمبياد باريس.

وفى سياق مختلف، يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

من ناحية أخرى، أكد مارسيل كولر أن فريقه حقق المطلوب أمام فاركو، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة أقيمت وسط درجات حرارة مرتفعة زادت من صعوبة اللقاء على الفريقين، وأن الأهلي حصل على نقاط المباراة بعد تسجيل هدفين رغم استقبال هدف نتيجة غياب التركيز.

وأضاف مدرب الأهلي، أنه سوف يشاهد المباراة من جديد ويقف على الإيجابيات والسلبيات ليتم العمل على علاجها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقوم به الجهاز الفني باستمرار.

وأشار إلى أن ضغط المباريات لا يمكن تحمله وأن اللاعبين ليسوا ماكينات ليتم استهلاكهم من خلال إقامة لقاء كل 48 ساعة، وأن هذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم أن يخوض فريق 20 مباراة من أصل 34 أسبوعاً، بما يعادل حوالي ثلاثة أرباع الموسم خلال هذه الفترة القصيرة.

أشار كولر إلى أنه يقوم بجهود كبيرة للتعامل مع هذا الأمر من خلال تدوير مشاركة اللاعبين، ولكن يبقى هناك إرهاق ذهني شديد يعاني منه الفريق ويتسبب في المستوى البدني الذي يراه الجميع.

وأضاف، ما زال لدينا 15 مباراة متبقية ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين والجميع سوف يحصلون على الفرصة، وبسبب الإجهاد نضطر إلى منح عدد محدد من الدقائق للاعبين.