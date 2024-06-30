شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهدافين يشتعل فى الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل جدول ترتيب هدفي الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث يتقاسم الثنائى حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة مع الكونغولى فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز الصدارة برصيد 12 هدفا لكل منهما.

بينما يقترب الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى برصيد 11 هدفا، والذى يسعى للحفاظ على حصد لقب الهداف للموسم الثانى على التوالي.

ويأتي جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" كالتالى :







