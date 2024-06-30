شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكاليف صفقة انتقال يوسف أيمن للأهلي من الدوري القطري والان مع تفاصيل الخبر

تتكبّد خزينة النادي الأهلي ما يقرب من 250 ألف دولار مقابل ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، وأنهى مسئولو القلعة الحمراء خلال اليومين الماضيين إجراءات استعارة يوسف أيمن من ناديه القطري موسماً.

وسيتم قيد يوسف أيمن في قائمة الأهلي كلاعب محلي لأنه يمتلك الجنسية المصرية، كما يمتلك الأهلي أحقية تحويل الإعارة لبيع نهائي بنهاية الموسم الجاري مقابل 500 ألف دولار للدحيل.

صفقة يوسف ايمن شهدت بعض العراقيل فقد دخل الأهلي في مفاوضات مكثفة معه ورحّب اللاعب بالعرض الأهلاوي قبل أن تتوقف الصفقة عدة أيام بسبب تحفّظ مارسيل كولر مدرب الأهلي على قدرات اللاعب قبل أن يتراجع ويوافق على ضمه بسبب فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد لاعب إتحاد العاصمة الجزائري الذي فضّل الإنتقال للدوري البلجيكي ورفض عرض الأهلي.

من ناحية أخرى ، استعجل مسئولو الأهلي نظراءهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لصرف مكافآة بطولة دوري أبطال أفريقيا التي توّج بها الفريق أواخر مايو الماضي وتبلغ 4 ملايين دولار.

وطالب الأهلي من كاف سرعة صرف المكافآة التي ستُنعش خزينة النادي بشكل كبير وسيكون لها دور مهم فى حسم أكثر من ملف، ومن المتوقع صرف المكافأة خلال أسابيع قليلة بعدما حسم المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة فى تاريخه يوم 25 مايو الماضي على حساب الترجي التونسي.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.