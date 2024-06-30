شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حسين الشحات مع الأهلى بعد ثنائية فاركو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 02:00 م

تألق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بتسجيله ثنائية رائعة فى مرمى فاركو، فى المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح الشحات التسجيل فى الدقيقة 39 من عمر المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 57، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من زميله طاهر محمد طاهر، ليضع الكرة بذكاء في المرمى.

وواصل الشحات تألقه مع الأهلي هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 11 هدفًا في 34 مباراة بجميع المسابقات، معادلا عدد أهدافه فى الموسم الماضي.

كما وصل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لهدفه الـ 53 مع الأهلي فى جميع المسابقات خلال 217 مباراة.

وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدوري ثلاث مرات وكأس مصر ثلاث مرات والسوبر المصري ثلاث مرات ودوري أبطال أفريقيا أربع مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

ويجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.