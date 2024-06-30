شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرحب بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 ، بعدما تلقى اللاعب اتصالا من مسئولى المنتخب واتحاد الكرة وأبدى اللاعب موافقته.

ويرغب ميكالى فى الاستعانة بزيزو بعدما تعذر ضم محمود تريزيجيه وعمر مرموش للأولمبياد بسبب رفض نادييهما طرابزون التركى وفرانكفورت الألمانى.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو المقبل استعدادا لـ أولمبياد باريس 2024.

وتطير بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة للمشاركة في الأولمبياد.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في المباراة الأولى وفاز في المباراة الثانية أمس الثلاثاء، بهدفين على ستاد القاهرة.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي، مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.