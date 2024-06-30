شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: إيقاف القيد ليس له علاقة بتكوين فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بنادى الزمالك ، أن النادى اتخذ خطوات جادة في ملف الكرة النسائية، حيث تم الاستقرار على المدير الفني وجهازه المعاون.

وقال بدر حامد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن إيقاف القيد على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ليس له علاقة بتكوين فريق الكرة النسائية وقيد لاعبات فيها.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بالنادى، أن ملف القيد مختلف عن ملف الكرة النسائية قائلا، "الكرة النسائية ملوش علاقة بإيقاف القيد".

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" ألزم كافة الأندية بتكوين فريق أول كرة نسائية لاستيفاء شروط الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وفقا لقرار الاتحاد الدولى " فيفا"، تأهبا للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال النسخة المقبلة.

