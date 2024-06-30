موقف مرموش من المشاركة في أولمبياد باريس 2024

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موافقة عمر مرموش للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه لن يشاركوا مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024 بسبب رفض أنديتهم المشاركة في البطولة، خاصة وأنها ستكون في فترة الإعداد للموسم الجديد”.

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وأضاف: “عمر مرموش مرحب بالانضمام إلى منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024، وسيقنع ناديه بالمشاركة في البطولة”.

وتابع: “يوجد خلاف بين الاهلي والمنتخب الأوليمبي حاليًا بسبب محمد عبد المنعم، فميكالي يريد ضمه لأولمبياد باريس 2024، ولكن كولر يتحفظ على ترك اللاعب خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية في الفريق، وغيابه سيكون مؤثرًا خاصة في مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز”.

وسبق للمنتخب المصري الأوليمبي وأن شارك في 13 نسخة من قبل في الأولمبياد وهو أنجح منتخب عربي وإفريقي.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.