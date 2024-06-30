4 ملفات على رأس قائمة بنود اجتماع لجنة تخطيط الاهلي بـ كولر

تعقد اليوم لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح اجتماعًا بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك لمناقشة عدة ملفات خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر اجتماع اليوم محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، وكولر ومعاونه الدكتور خالد الجوادي وخالد بيبو، كما يحضر محمود الخطيب عبر زووم خاصة وأنه يتواجد في رحلة علاجية بالخارج.

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ويأتي على رأس بنود اجتماع اليوم بين لجنة التخطيط وكولر مناقشة ملف العروض الخارجية لعدد من اللاعبين على رأسهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو وأليو ديانج.

كما تناقش لجنة التخطيط في اجتماع اليوم موقف أحمد قندوسي من الرحيل عن الفريق، خاصة في ظل تلقيه عدة عروض خارجية للرحيل.

وتناقش لجنة تخطيط الاهلي في اجتماع اليوم أيضًا موقف الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور اللذان يرغب ميكالي مدرب المنتخب الاوليمبي في ضمهما بأولمبياد باريس المقبلة 2024.

كما تناقش لجنة تخطيط الأهلي في اجتماع اليوم ملف الصفقات الجديدة، خاصة بعد النجاح في ضم يوسف أيمن من الدحيل القطري على سبيل الإعارة.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية بهدفين لهدف على حساب فريق فاركو، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.