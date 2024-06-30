بعد رحيل علاء وحمد.. كيف يُفكر الزمالك في حل أزمة الدفاع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد قائمة فريق الزمالك بالموسم الجاري 2023/2024 أزمة في خط الدفاع بسبب الإصابات أو قلة عدد اللاعبين بالمركز.

ويعمل المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز خلال الفترة الماضية على إيجاد الحلول كالدفع بعمر جابر بمركز الظهير الأيسر لحل أزمة غياب أحمد فتوح ومحمد عبدالشافي للإصابة والدفع بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن لتعويض ترحيل جابر لمركز الظهير الأيسر وحمزة المثلوثي لمركز قلب الدفاع.

وهو الأمر الذي زاد مع إعلان نادي الزمالك رحيل مدافعه محمود علاء وإعلان المدافع الفلسطيني ياسر حمد الذي انضم للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية رحيله.

ويضم فريق الزمالك في مركز خط الدفاع كل من: حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري (مُصاب)، محمود حمدي "الونش" (مُصاب)، بجانب توظيف حمزة المثلوثي في مركز قلب الدفاع.

وهو مادفع المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، لتصعيد الثنائي الشاب: أحمد رفاعي (لاعب فريق مواليد 2003)، وأحمد مجدي (لاعب فريق مواليد 2005).

واستبعد جوميز لاعبه أحمد رفاعي من قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء يوم أمس السبت بينما تواجد أحمد مجدي.

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