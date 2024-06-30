الزمالك يصطدم من جديد مع إتحاد الكره..تعرف على السبب

ياسر رشاد - القاهرة - اللعب فى عز الحر مرفوض

الأحد 30/يونيو/2024 - 07:45 م 6/30/2024 7:45:58 PM

علمت بوابة الخليج 365 أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب دخل فى صدام جديد مع إتحاد الكره ولجنة المسابقات بعد أن أرسل اعتراضا إلى لجنة المسابقات على إقامة مباراته مع طلائع الجيش المقرره يوم ١٤ أغسطس فى الرابعه عصرا باستاد القاهره محتجا على إقامتها فى توقيت تكون حرارة الجو مرتفعه مما قد يسبب اضرارا صحيه للاعبين وطالب بتغيير الموعد إلى السابعه مساءا اسوة بلعب الأهلى فى هذا اليوم مع إنبى فى السابعه بملعب المقاولون العرب وكذلك يلعب بيراميدز مع الداخليه فى نفس الوقت مما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأنديه.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وكان مسؤولو الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية ليوقع محمد صبحي رسمياً على عقود التجديد للقلعة البيضاء.