سلوفاكيا تُهدر الهدف الثاني أمام إنجلترا اليورو.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أهدر المنتخب السلوفاكي الأول لكرة القدم الهدف الثاني في شباك إنجلترا، ضمن منافسات دور الـ 16 من عمر كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

واستطاع منتخبي ألمانيا وسويسرا التأهل لدور الـ 8 من اليورو، وذلك بعدما استطاعا المنتخب الألماني الفوز على على نظيره الدنماركي بهدف نظيف، بينما فازت سويسرا على إيطاليا بهدفين نظيفين.

وكان المنتخب السلوفاكي قد تقدم على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف، وذلك إيفان سكرانز في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، حيث نجح في الاستفادة من تمريرة زميله ليُسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده.

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وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جيهي، كيران تريبير.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كوبي ماينو.

خط الوسط المهاجم: فيل فودين، جود بيلينجهام، بوكايو ساكا.

الهجوم: هاري كين.

البدلاء: رامسديل، هندرسون، كونسا، جالاجير، دانك، ترينت ألكسندر أرنولد، توني، جوردون، واتكينز، بوين، إيزي، جوميز، بالمر، وارتون.