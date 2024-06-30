هويلند يعلق على توديع الدنمارك لـ اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الدنماركي، على توديع منتخب بلاده بعد الخسارة أمام ألمانيا بالأمس، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكان المنتخب الألماني قد حقق الفوز على الدنمارك بهدف نظيف، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة خاصة في اَخر أوقاتها.

وأعترف هويلوند عن حزنه الشديد، بعدما كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لأكون صادقًا، لم أكن أعرف حقًا ما يمكن توقعه من أول بطولة أوروبية لي".

وتابع: "دعم الدنمارك خلال اليورو دائمًا كان أحد أبرز الأحداث بالنسبة للدنماركيين، وكان اللعب للمنتخب أمرًا لا يوصف".

وشدد في رسالته أنه كان حريصًا جدًا خلال هذه البطولة، مشيرًا إلى أنه يرغب في جعل بلاده فخورة".

وأكمل: "قمت بإرسال رسالة نصية إلى أحد أصدقائي بأنني شعرت بالذنب بعض الشيء، إنه مزيج عاطفي غريب، لأن هناك أيضًا فخر".

وأختتم هويلوند: "واضح أننا أردنا إعادة الكأس إلى بلادنا، لكن الشيء الذي سيجلب لي الفخر دائمًا، كلاعب كرة قدم ودنماركي، نحن مزيج من الأحمر والأبيض، نحن نقف معًا، جنبًا إلى جنب".