شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يودع الأهلي: ممتن بكوني جزءا من هذا النادي التاريخي والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي رسالة وداع في نهاية رحلته مع الفريق الأحمر، عقب نهاية عقده اليوم الأحد مع نهاية شهر يونيو الجاري، والاتفاق على رحيله عن قلعة الجزيرة.



موديست

وكتب موديست عبر حسابه على إنستجرام: "اليوم أتى وحان وقت الوداع، أنا فخور وممتن بكوني جزءا من هذا النادي التاريخي، لقد ارتديت وعشت في رداء النسر وتشرفت بذلك".

تابع: "شكرًا لكل الجماهير على حبهم ودعمهم المذهل يوميًا، أنتم أكثر من عظماء وجعلتم هذه التجربة مميزة حقًا، أريد أيضًا أن أشكر المدربين والعاملين وفوق كل ذلك زملائي".

أكمل: "في آخر 10 أشهر تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلمت الكثير، معًا كفريق فزنا بثلاثة ألقاب: الكأس وكأس السوبر ودوري أبطال أفريقيا، وأنا فخور بذلك، اللقب الرابع في الطريق، وهو الدوري، فاذهبوا واحصلوا عليه "يلا يا رجالة".

اختتم رسالته الوداعية: "شكرًا لكل من رحب بي وساندني ورافقني في تلك الرحلة الصغيرة، أتمنى لكم الأفضل والنجاح المستمر".