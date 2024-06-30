شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع عقوبة مالية على روقا.. واللاعب يطلب الرحيل قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، عقوبة مالية على محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، بسبب رفضه المشاركة فى تدريبات إضافية للاعبين بعد مواجهة سيراميكا أمس.

وطلب أشرف روقا من الزمالك السماح له بالرحيل فى الوقت الحالى وعدم الانتظار لنهاية الموسم، خاصة أن تعاقده مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ولم يتم التفاوض معه حول تجديد تعاقده.

ومن المنتظر أن يناقش مسئولو الزمالك مع الجهاز الفنى مصير محمد أشرف روقا وهل سيتم التفاوض معه للاستمرار أو السماح له بالرحيل.

وخطف الزمالك فوزًا مثيرًا من أنياب نظيره سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الإثنين المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.