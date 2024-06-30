شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي قبل مواجهة الطلائع.. محاضرة نظرية وتركيز على الجوانب الخططية والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الأسبوع الـ13 لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

وحقق الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.