شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يطير إلى باريس يوم 18 يوليو للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الحكم الدولى محمود عاشور تنفيذ برنامج الإعداد الخاص استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الثالثة والثلاثين باريس 2024، التي تقام في باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

ويطير محمود عاشور إلى باريس يوم 18 يوليو المقبل، وقبل انطلاق المنافسات بأسبوع، حيث يخضع للاختبارات ضمن المجموعة المختارة من الفيفا للمشاركة في إدارة منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

الحكم محمود عاشور تم اختياره للمشاركة في تحكيم مباريات أولمبياد دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، ليكون الممثل الوحيد للتحكيم المصرى في الحدث العالمى الكبير.

عاشور من الحكام الكبار في الكرة المصرية، وخلال السنوات الأخيرة اتجه للتخصص في تقنية الفيديو VAR، واستطاع أن يحجز لنفسه مكانا في التصنيف الأفريقى والدولى، حتى أصبح رقم 1 في قارة أفريقيا ومن ضمن أحسن 10 حكام VAR في العالم، وتعد مشاركته في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي حدثا لا يتكرر تحكيميا.