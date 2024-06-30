غيابات بالجملة عن الاهلي أمام طلائع الجيش

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على القائمة المستدعاة لخوض مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غيابات عديدة، عن فريق الاهلي في المباراة المقرر إقامتها الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية.

ويفقد الاهلي 10لاعبين لأسباب متعددة حيث جاءت القائمة الكاملة للغائبين كالتالي:

عمر كمال عبد الواحد: يغيب لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

محمود متولي: يغيب لأسباب فنية لم يتم الكشف عنها من قبل النادي.

محمود عبد المنعم كهربا: يغيب لأسباب فنية لم يتم الكشف عنها من قبل النادي.

بيرسي تاو: يغيب بسبب الإصابة.

حمزة علاء: يغيب لأسباب فنية لم يتم الكشف عنها من قبل النادي.

محمد الضاوي كريستو: يغيب لأسباب فنية لم يتم الكشف عنها من قبل النادي.

كريم الديبس: يغيب لأسباب فنية لم يتم الكشف عنها من قبل النادي.

مصطفى مخلوف: يغيب بسبب الإصابة.

أحمد نبيل كوكا: يغيب لأسباب فنية لم يتم الكشف عنها من قبل النادي.

علي معلول: يغيب بسبب الإصابة.

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قائمة الاهلي في مباراة طلائع الجيش

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.