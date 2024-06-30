خطوة واحدة تفصل الاهلي السعودي عن ضم نجم نابولي

أصبح النادي الاهلي السعودي على بعد خطوة واحدة من الحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع نابولي 130 مليون يورو، حيث ينتهي تعاقده مع نادي الجنوب الإيطالي في يونيو 2026.

وأكدت صحيفة ريبوبليكا الإيطالية، أن مصير أوسيمين لم يحسم بعد، حيث أنه لم يحصل على أي عرض رسمي من أي نادي أوروبي للظفر بخدماته.

اقرأ أيضًا.. أول تعليق من صبحي بعد تجديد عقده مع الزمالك

وأشارت إلى أن الوجهة المحتملة بشكل أكيد هي الذهاب إلى الدوري السعودي، حيث يبدو النادي الاهلي هو الأكثر جدية للحصول على خدمات اللاعب.

إدارة الاهلي السعودي لا تمانع فكرة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين الذي يبلغ 130 مليون يورو، للتعاقد معه.