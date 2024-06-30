كاف يوجه إخطارًا جديدًا لـ اتحاد الكرة بشأن المشاركة في البطولات الأفريقية

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أخطر اتحاد الكرة المصري بقرارات جديدة، وذلك بشأن المباريات التي ستقام في المسابقات الأفريقية.

وأشارت التقارير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أخطر الاتحاد المصري بقرار جديد يتعلق بالفرق التي تحل ضيوفًا على الأندية المصرية أو المنتخب المصري.

وتابع التقرير أن كاف بلغ الاتحاد المصري بأنه لا بد أن يكون هناك طائرة تقوم بنقل الفريق الضيف من العاصمة للملعب الآخر بطائرة، طالما هذا الملعب يبعد عن العاصمة بـ200 كليو متر.

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وواصل أن كاف يرفض أن تنتقل الفرق من العاصمة لأي مدينة أخرى في حافلة طالما المسافة تزيد عن 200 متر وأن جميع الاتحادات مطالبة بتوفير طائرة لنقل الفريق الضيف.

يذكر إنه ستقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2024-2025، بالإضافة إلي منتخب مصر الذي يترقب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لخوض مواجهاتها.