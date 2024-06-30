ماذا قدم منتخب مصر في شهر يونيو2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أنهى المنتخب الوطني المصري شهر يونيو متقدماً مركزًا في جدول تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

المنتخب صعد للمركز 36 عالمياً بدلاً من 37 في شهر مايو الماضي ليكون ثالثاً على القارة الأفريقية بعد المغرب صاحب المركز 12 والسنغال صاحب المركز 18.

وخاض لاعبو المدير الفني حسام حسن خلال شهر يونيو مباراتين ضمن التصفيات المؤهلةل كأس العالم 2026.

فاز المنتخب الوطني على ضيفه بوركينا فاسو في المباراة الأولى التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بنتيجة 2-1.

ولكن تعثر المنتخب بتعادل بنتيجة 1-1 حين حل ضيفًا في المباراة الثانية على نظيره غينيا بيساو.

ورغم التعثر مازال المنتخب الوطني يحافظ على صدارته لمجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخبا بوركينا فاسو وسيراليون على الجانب الأخر المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب المجموعة على الترتيب برصيد 5 نقاط بينما يتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب بـ 3 نقاط.

ويخوض كل منتخب بالمجموعة 10 مباريات؛ حيث يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم 2026 فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.